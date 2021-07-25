Кордоба в деле: "Краснодар" разгромил "Урал" на старте РПЛ
Дублем в составе команды Виктора Гончаренко отметился бельгийский легионер Тони Вильена.
Фото © VK / ФК "Урал"
Футбольный клуб "Краснодар" на выезде разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ. Встреча на "Екатеринбург-арене" завершилась со счётом 3:0 в пользу "быков".
Ключевым для уральцев стал момент в конце первого тайма, когда Бикфалви отвратительно пробил пенальти и не смог переиграть Матвея Сафонова. Гости взяли игру под контроль во втором тайме, а героем игры стал Тони Вильена, отметившийся дублем. Ещё один мяч на счету новичка команды Виктора Гончаренко — Джона Кордобы.
Таким образом, подшефные Виктора Гончаренко набрали первые три очка и здорово начинают сезон. В следующем матче "Краснодар" дома примет "Химки", а "Урал" также в родных стенах примет "Нижний Новгород".
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