Футбольный клуб "Краснодар" на выезде разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ. Встреча на "Екатеринбург-арене" завершилась со счётом 3:0 в пользу "быков".

Ключевым для уральцев стал момент в конце первого тайма, когда Бикфалви отвратительно пробил пенальти и не смог переиграть Матвея Сафонова. Гости взяли игру под контроль во втором тайме, а героем игры стал Тони Вильена, отметившийся дублем. Ещё один мяч на счету новичка команды Виктора Гончаренко — Джона Кордобы.