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Кордоба в деле: "Краснодар" разгромил "Урал" на старте РПЛ

Дублем в составе команды Виктора Гончаренко отметился бельгийский легионер Тони Вильена.

25 июля, 16:35
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fc_ue?z=photo-32943136_457287592/album-32943136_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Урал"</a></p>

Фото © VK / ФК "Урал"

Футбольный клуб "Краснодар" на выезде разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ. Встреча на "Екатеринбург-арене" завершилась со счётом 3:0 в пользу "быков".

Ключевым для уральцев стал момент в конце первого тайма, когда Бикфалви отвратительно пробил пенальти и не смог переиграть Матвея Сафонова. Гости взяли игру под контроль во втором тайме, а героем игры стал Тони Вильена, отметившийся дублем. Ещё один мяч на счету новичка команды Виктора Гончаренко — Джона Кордобы.

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Таким образом, подшефные Виктора Гончаренко набрали первые три очка и здорово начинают сезон. В следующем матче "Краснодар" дома примет "Химки", а "Урал" также в родных стенах примет "Нижний Новгород".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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