WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии

Белым домом рассматривается возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвящённых визиту в США бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

В Госдепартаменте высказались по поводу намерения ввести новые ограничительные меры, которые должны будут затронуть нефтяной и калийный сектора экономики Белоруссии. Однако ни о каких конкретных сроках речи пока нет, отмечает издание.

"Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнёрами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путём введения санкций", — процитировала газета слова старшего должностного лица из администрации президента США Джо Байдена.