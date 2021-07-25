WSJ рассказала о вероятном введении США новых санкций против Белоруссии
В администрации американского президента пока не называют какие-либо конкретные сроки введения ограничительных мер.
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Белым домом рассматривается возможность введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвящённых визиту в США бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.
В Госдепартаменте высказались по поводу намерения ввести новые ограничительные меры, которые должны будут затронуть нефтяной и калийный сектора экономики Белоруссии. Однако ни о каких конкретных сроках речи пока нет, отмечает издание.
"Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнёрами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путём введения санкций", — процитировала газета слова старшего должностного лица из администрации президента США Джо Байдена.
Напомним, Соединённые Штаты ранее расширили санкции против Белоруссии. В чёрный список попало ещё 16 физических и пять юридических лиц, в частности пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, начальник милиции Минска Михаил Гриб, генпрокурор Андрей Швед.
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