Очередной день на Олимпийских играх готовит ещё больше событий, в которых на первый план могут выйти и российские спортсмены. Всё для того, чтобы улучшить своё положение в неофициальном общекомандном зачёте.

Фехтование: старт Софьи Великой. Начало соревнований в 3:00 (мск)

26 июля Олимпийские игры начнутся для одной из наших знаменосцев — Софьи Великой. Любопытно, что именно завтра у фехтовальщиков завершится программа личного первенства. Надежды на наших саблисток. Помимо Великой болеем за Ольгу Никитину и дочь главы ОКР Станислава Позднякова Софию.

Проявят себя и рапиристы, однако здесь надежд на наших соотечественников гораздо меньше. Пока фехтовальщики себя не смогли показать во всей красе, и завтра, вероятнее всего, исправить статистику не удастся. Тем не менее болеем и переживаем за братьев Кирилла и Антона Бородачевых, а также Владислава Мыльникова.

Спортивная гимнастика. Мужское командное многоборье. Начало в 13:00 (мск)

Шансы на медаль у наших парней достаточно серьёзные. Российская сборная — третья по итогам квалификации, но явно готова добавить. Впереди — японцы и китайцы, которых бояться совсем не стоит. Порадовать готов лидер нашей команды Никита Нагорный, который сделает всё для итогового успеха.

Главная загадка — что покажет Артур Далалоян, который не до конца залечил тяжёлую травму, но также желает взять золото Олимпиады. Помимо него и Нагорного в составе нашей команды выступят Давид Белявский и Денис Аблязин.

Плавание. Начало в 4:30 (мск)

В олимпийском бассейне наши спортсмены пока только-только набирают свои кондиции. Тем не менее уже завтра россияне могут подарить своим поклонникам первые радостные эмоции от завоёванных медалей. Болеем за мужскую эстафету на дистанции четыре человека по 100 метров вольным стилем. Наши парни попали в финал с восьмым временем, но это ещё ничего не значит.

Поболеем и за наших в полуфиналах: Юлия Ефимова и Евгения Чикунова — на стометровке брассом, а Климент Колесников и Евгений Рылов — на дистанции 100 метров на спине. Колесников, к слову, мировой рекордсмен. На аналогичной дистанции у женщин переживаем за Анастасию Фесикову и Марию Каменеву. Мартин Малютин попробует отобраться в финал в 200-метровке вольным стилем.

Дзюдо. Начало в 5:00 (мск)

Пока что для наших дзюдоистов Олимпиада получается не самой радостной. Увы, за два дня медалей на татами добыть не удалось. Очередной соревновательный день заставит стартовать Мусу Могушкова (в весовой категории до 73 килограммов) и Дарью Межецкую (до 57 кг). Могушков встретится с азербайджанцем Рустамом Оруджевым, а Межецкой предстоит за выход в следующую стадию сразиться с китаянкой Тунцзюань Лу.

Тхэквондо. Начало в 3:00 (мск)

Два первых дня Олимпиады принесли нашей стране две медали — Михаил Артамонов завоевал бронзу, а Татьяна Минина — серебряную медаль. Теперь показать себя готов чемпион мира и первый номер рейтинга Максим Храмцов. Главный соперник — представитель Буркина-Фасо Файсал Савадого.

Прыжки в воду. Вышка 10 метров. Начало в 9:00 (мск)

Помимо пловцов в олимпийском водном центре 26 июля себя покажут и мастера прыжков в воду. Первые медали в этом виде программы уже разыграли, однако обошлось без наших. Теперь же ждать наград болельщики будут от Виктора Минибаева и Александра Бондаря. Соперники крайне серьёзные, особое внимание к китайскому дуэту Чэнь Айсэнь / Юань Цао.

Игровые виды спорта

Третий день подряд на арену выйдут представители баскетбола 3х3. Женщин ждут матчи с Румынией (в 8:00 мск) и Францией (15:25 мск). Мужской команде предстоит сразиться со сборными Японии (9:00 мск) и Латвии (16:00 мск).

Победное настроение попробуют развить волейболисты сборной России, которых ждёт матч против команды США. Начало встречи в 5:05 мск. Поболеем и за женскую команду по водному поло, для которой новый день уготовил игру против Венгрии. Старт в 9:30 по московскому времени.

В пляжной разновидности волейбола старт возьмут действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Их встреча против мексиканцев Хосуэ Гаксиолы / Хосе Луиса Рубио начнётся в четыре утра по столичному. Помимо них на площадку выйдут Константин Семёнов / Илья Лешуков, которым предстоит сразиться с австралийцами Кристофером Макхью / Дамьеном Шуманом. Начало игры в девять утра по Москве.

Отдельно переживаем и за наших теннисистов. Свои матчи завтра проведут Даниил Медведев, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. Весниной также предстоит вместе с Вероникой Кудерметовой провести матч парного разряда.