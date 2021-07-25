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Спикер Рады раскритиковал санкционный механизм СНБО в отношении граждан Украины

Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает введение ограничений против украинцев, однако допускает их применение в отношении иностранцев.

25 июля, 18:03
<p>Фото ©️ <a href="https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?sign=ace91e8049e21df2854dada03e206199fb76dfd506a668f75ac63d9599f741f4:1627234785&parent-reqid=1627234785273415-13233289163469922539-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-5140&trbsrc=wb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото ©️ Wikipedia

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не должен применять санкции против граждан Незалежной, тем самым превращаясь в карательный инструмент для устранения политических конкурентов. Такое мнение в интервью украинскому изданию "Страна" высказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Здесь не должно быть политики, мы принимаем решения как чиновники. И мы должны принимать только те решения, которые разрешены законом. На заседаниях СНБО мы не политики, а чиновники. Нельзя из Совбеза делать карательный инструмент для устранения политических конкурентов", — сказал Разумков.

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Спикер Рады подчеркнул, что не поддерживает введение санкций против украинцев, однако допускает применение такого механизма в отношении иностранцев.

"Есть вещи, которые я поддерживаю, например санкции против иностранных граждан. Я считаю, что сам инструмент санкций должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. А СНБО не может выполнять функции суда", — заключил собеседник издания.

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Как ранее сообщал Лайф, СНБО Украины ввёл ограничения против 100 граждан страны из списка Министерства финансов США. Всего в перечне американского ведомства фигурирует 130 украинцев, трое из которых уже умерли.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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