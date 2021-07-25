Спикер Рады раскритиковал санкционный механизм СНБО в отношении граждан Украины

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не должен применять санкции против граждан Незалежной, тем самым превращаясь в карательный инструмент для устранения политических конкурентов. Такое мнение в интервью украинскому изданию "Страна" высказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Здесь не должно быть политики, мы принимаем решения как чиновники. И мы должны принимать только те решения, которые разрешены законом. На заседаниях СНБО мы не политики, а чиновники. Нельзя из Совбеза делать карательный инструмент для устранения политических конкурентов", — сказал Разумков.

Спикер Рады подчеркнул, что не поддерживает введение санкций против украинцев, однако допускает применение такого механизма в отношении иностранцев.

"Есть вещи, которые я поддерживаю, например санкции против иностранных граждан. Я считаю, что сам инструмент санкций должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. А СНБО не может выполнять функции суда", — заключил собеседник издания.