В Красноярске пьяные ковид-диссиденты напали на кондуктора за просьбу надеть маски

В Красноярске два пьяных ковид-диссидента напали на кондуктора за просьбу надеть маску. Видео © VK / "ЧП Красноярск"

В Красноярске два пьяных пассажира устроили драку на остановке из-за просьбы кондуктора надеть маски. Видео с места конфликта опубликовано в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл в минувшую субботу на остановке "Платинум-арена" в автобусе № 80. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пассажиры удерживают одного из дебоширов на асфальте. В это время водитель транспортного средства (в белой футболке) отталкивает его приятеля, который пытается прорваться в салон автобуса. На следующих кадрах уже оба антимасочника лежат скрученные на земле. Интересно отметить, что один из них в итоге каким-то образом надел маску.

"Каждому по тридцаточке обеспечено", — слышен из толпы комментарий, судя по всему, речь идёт о штрафе, который грозит хулиганам.

Как сообщают местные СМИ, на место инцидента был направлен наряд патрульно-постовой службы. Правоохранители установили, что один из пьяных пассажиров в перепалке ударил кондуктора. Дебошира доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.