В Красноярске пьяные ковид-диссиденты напали на кондуктора за просьбу надеть маски
На помощь пришли пассажиры, которые скрутили дебоширов и удерживали до приезда полицейских. В итоге одного из них доставили в отдел.
В Красноярске два пьяных ковид-диссидента напали на кондуктора за просьбу надеть маску. Видео © VK / "ЧП Красноярск"
В Красноярске два пьяных пассажира устроили драку на остановке из-за просьбы кондуктора надеть маски. Видео с места конфликта опубликовано в группе "ЧП Красноярск" в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошёл в минувшую субботу на остановке "Платинум-арена" в автобусе № 80. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пассажиры удерживают одного из дебоширов на асфальте. В это время водитель транспортного средства (в белой футболке) отталкивает его приятеля, который пытается прорваться в салон автобуса. На следующих кадрах уже оба антимасочника лежат скрученные на земле. Интересно отметить, что один из них в итоге каким-то образом надел маску.
"Каждому по тридцаточке обеспечено", — слышен из толпы комментарий, судя по всему, речь идёт о штрафе, который грозит хулиганам.
Как сообщают местные СМИ, на место инцидента был направлен наряд патрульно-постовой службы. Правоохранители установили, что один из пьяных пассажиров в перепалке ударил кондуктора. Дебошира доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.
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Ранее сообщалось, что на Урале ковид-диссиденты выгнали женщину из автобуса за просьбу надеть маску. Пассажиры-антимасочники назвали её больной за то, что она подняла шум. В итоге женщине пришлось покинуть салон.
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