В Латвии экстремал прогулялся по тросу между высотками

В Латвии неизвестный прогулялся по тросу между двух высоток. Видео © Facebook / Svet Zimina-Ginter

В Латвии неизвестный прошёлся между двумя высотными зданиями по натянутому тросу. Видео опубликовано в социальных сетях.

Ситуация произошла в одном из районов Риги. По словам очевидцев, у человека была страховка. Она спасла экстремала, когда тот сорвался с каната во время прохождения.

"Это он нам машет? Он нас фотографирует", — комментируют действия мужчины очевидцы.