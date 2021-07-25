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В Латвии экстремал прогулялся по тросу между высотками

У мужчины была страховка, которая помогла остаться целым и невредимым, когда он сорвался.

25 июля, 17:21

Фото © Facebook / Svet Zimina-Ginter

В Латвии неизвестный прогулялся по тросу между двух высоток. Видео © Facebook / Svet Zimina-Ginter

В Латвии неизвестный прошёлся между двумя высотными зданиями по натянутому тросу. Видео опубликовано в социальных сетях.

Ситуация произошла в одном из районов Риги. По словам очевидцев, у человека была страховка. Она спасла экстремала, когда тот сорвался с каната во время прохождения.

"Это он нам машет? Он нас фотографирует", — комментируют действия мужчины очевидцы.

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В Екатеринбурге трое бейсджамперов ранее прыгнули с балкона многоэтажки в микрорайоне Светлый и сняли всё на видео.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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