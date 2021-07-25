НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт оценил идею дополнить паспорт графой "Национальность"

Баринов напомнил, что в России в 2022 году в полном объёме заработает реестр коренных и малочисленных народов.

25 июля, 17:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Инициатива по возвращению в паспорта графы "Национальность" является излишней. Такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что в России уже два года экспериментально действует реестр коренных малочисленных народов, главной целью которого является защита их прав на льготы по образованию или пенсию. А с 2022 года данный перечень заработает в полном объёме.

Паспортный штамп о браке отменили: Покупать квартиры теперь стало опаснее

Паспортный штамп о браке отменили: Покупать квартиры теперь стало опаснее

"Все представители коренных и малочисленных народов могут в него войти, предоставив необходимые документы в МФЦ или через портал госуслуг. И в дальнейшем это облегчит жизнь и им, и представителям власти. Можно будет легко и быстро проверить, относится он к этой категории, ведёт ли национальный образ жизни и какие льготы получает", — отметил Баринов.

Напомним, ранее в Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян. В особенности такая отметка может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу, отметил депутат Ильдар Гильмутдинов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян

сегодня в 16:00

В Госдуме предложили вернуть в паспорта графу "Национальность"

24 июля 2020, 07:27

Спикер Рады раскритиковал санкционный механизм СНБО в отношении граждан Украины

сегодня в 18:03

Сильный ливень в Лондоне превратил дороги в реки и парализовал движение авто

сегодня в 17:58

Возвращение не удалось: "Крылья Советов" уступили "Ахмату" в первом туре РПЛ

сегодня в 17:56

Новости партнеров

Layer 1