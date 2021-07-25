Эксперт оценил идею дополнить паспорт графой "Национальность"
Баринов напомнил, что в России в 2022 году в полном объёме заработает реестр коренных и малочисленных народов.
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Инициатива по возвращению в паспорта графы "Национальность" является излишней. Такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в беседе с телеканалом "360".
Эксперт отметил, что в России уже два года экспериментально действует реестр коренных малочисленных народов, главной целью которого является защита их прав на льготы по образованию или пенсию. А с 2022 года данный перечень заработает в полном объёме.
"Все представители коренных и малочисленных народов могут в него войти, предоставив необходимые документы в МФЦ или через портал госуслуг. И в дальнейшем это облегчит жизнь и им, и представителям власти. Можно будет легко и быстро проверить, относится он к этой категории, ведёт ли национальный образ жизни и какие льготы получает", — отметил Баринов.
Напомним, ранее в Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян. В особенности такая отметка может быть полезной для малочисленных коренных народов РФ, которым нередко приходится доказывать принадлежность к тому или иному этносу, отметил депутат Ильдар Гильмутдинов.
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