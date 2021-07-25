Эксперт оценил идею дополнить паспорт графой "Национальность"

Инициатива по возвращению в паспорта графы "Национальность" является излишней. Такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что в России уже два года экспериментально действует реестр коренных малочисленных народов, главной целью которого является защита их прав на льготы по образованию или пенсию. А с 2022 года данный перечень заработает в полном объёме.

"Все представители коренных и малочисленных народов могут в него войти, предоставив необходимые документы в МФЦ или через портал госуслуг. И в дальнейшем это облегчит жизнь и им, и представителям власти. Можно будет легко и быстро проверить, относится он к этой категории, ведёт ли национальный образ жизни и какие льготы получает", — отметил Баринов.