Бастрыкин взял на контроль расследование гибели главы Минцифры Амурской области

Расследование уголовного дела о причинах гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поставлено на контроль центральным аппаратом ведомства.

"Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", — отметили в пресс-службе СКР.