Бастрыкин взял на контроль расследование гибели главы Минцифры Амурской области
В настоящий момент правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого в нанесении смертельных травм. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Александр Бастрыкин. Фото © Kremlin.ru
Расследование уголовного дела о причинах гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина поставлено на контроль центральным аппаратом ведомства.
"Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль", — отметили в пресс-службе СКР.
Как уже ранее сообщал Лайф, в настоящий момент правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого в совершении данного преступления. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, инцидент произошёл на турбазе неподалёку от Благовещенска 17 июля. Чиновник, его супруга и друзья арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым. Министра госпитализировали в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 25 июля, стало известно, что Курдюков скончался.
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