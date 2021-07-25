Возвращение не удалось: "Крылья Советов" уступили "Ахмату" в первом туре РПЛ
Команда Андрея Талалаева сумела дважды огорчить соперника ещё до перерыва, а потом спокойно довела игру до итоговой виктории.
Фото © ФК "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" с победы начал розыгрыш нового сезона РПЛ, обыграв на выезде самарские "Крылья Советов" — 2:1. Стоит отметить, что коллектив с берегов Волги вернулся в высший свет российского футбола через год после вылета в ФНЛ.
Судьбу встречи подшефные Андрея Талалаева решили ещё до перерыва. Сначала Даниил Уткин счёт открыл, а затем Мохамед Конате удвоил преимущество грозненцев. Всё, чем сумели ответить самарцы, — гол в исполнении Владислава Сарвели. Забить "Крылья" могли в самом конце, однако мяч после выстрела Сергеева угодил в штангу.
В следующем туре "Ахмат" дома примет "Сочи", а "Крылья" в родных стенах встретятся с московским "Спартаком".
Футбол. РПЛ.
1-й тур.
"Крылья Советов" – "Ахмат" — 1:2
Голы: Уткин 6' (0:1), Конате 20' (0:2), Сарвели 49' (1:2)
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