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Сильный ливень в Лондоне превратил дороги в реки и парализовал движение авто

Стихийное бедствие в основном затронуло восточные районы британской столицы. По последним данным экстренных служб, спасатели получили около 300 обращений в связи с подтоплениями.

25 июля, 17:58

Сильный ливень в Лондоне превратил дороги в реки и парализовал движение в городе. Видео © Twitter / Howardrjohnson / Islam21c / MunaBamboona

Десятки улиц Лондона подтопило из-за сильнейшего проливного дождя, начавшегося сегодня после полудня. Местные жители активно делятся записями бедствия в социальных сетях: на них видно, что машины буквально плывут по дорогам.

Отмечается, что стихийное бедствие в основном затронуло восточные районы города. Как сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы, из-за многочисленных подтоплений пришлось закрыть туннель Greenman, дорожную развязку Redbridge и трассу А12, ведущую на север страны.

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Пассажиры по пояс в воде: В китайской провинции из-за тайфуна затопило метро

Очевидцы в соцсетях также сообщают, что из-за ливней пострадали некоторые магазины, офисы и станции метрополитена. Уточняется, что к ликвидации последствий разгула стихии подключились пожарные. По последним данным экстренных служб, спасатели получили около 300 обращений в связи с подтоплениями. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых частях города за вечер воскресенья выпадет в общей сложности до 100 миллиметров осадков.

Ранее Лайф публиковал трагические кадры из заливаемого смертоносными дождями Китая, который затапливает вместе с людьми. На днях на провинцию Хэнань обрушились "самые сильные за последнюю 1000 лет" дожди, ставшие причиной страшного наводнения, которое уже унесло жизни 63 человек.

В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31

В Бельгии число жертв масштабного наводнения выросло до 31

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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