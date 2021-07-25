Сильный ливень в Лондоне превратил дороги в реки и парализовал движение авто

Сильный ливень в Лондоне превратил дороги в реки и парализовал движение в городе. Видео © Twitter / Howardrjohnson / Islam21c / MunaBamboona

Десятки улиц Лондона подтопило из-за сильнейшего проливного дождя, начавшегося сегодня после полудня. Местные жители активно делятся записями бедствия в социальных сетях: на них видно, что машины буквально плывут по дорогам.

Отмечается, что стихийное бедствие в основном затронуло восточные районы города. Как сообщила дорожно-транспортная полиция британской столицы, из-за многочисленных подтоплений пришлось закрыть туннель Greenman, дорожную развязку Redbridge и трассу А12, ведущую на север страны.

Очевидцы в соцсетях также сообщают, что из-за ливней пострадали некоторые магазины, офисы и станции метрополитена. Уточняется, что к ликвидации последствий разгула стихии подключились пожарные. По последним данным экстренных служб, спасатели получили около 300 обращений в связи с подтоплениями. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых частях города за вечер воскресенья выпадет в общей сложности до 100 миллиметров осадков.