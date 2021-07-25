Камеры сняли взрыв гигантского метеорита в небе над Норвегией

В небе над Норвегией взорвался гигантский метеорит. Видео © Норвежская метеорная сеть

В социальных сетях стали появляться видеоролики взрыва метеорита в небе над Норвегией. Камеры сняли природное явление в различных уголках страны: Осло, коммуне Лаврик и не только.

На некоторых записях видно, что небесный объект в момент взрыва осветил ночное небо, будто луна.

Meteor in Oslo pic.twitter.com/HodXe9RfrF — Mikael Berg (@mikaelberg2k) July 24, 2021

Пока нет данных о том, долетели ли какие-то части метеорита до Земли. Учёным теперь предстоит уточнить все данные и при необходимости обследовать местность, куда могли приземлиться обломки небесного тела.