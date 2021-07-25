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Камеры сняли взрыв гигантского метеорита в небе над Норвегией

Долетели ли какие-либо его части до земли, пока не ясно.

25 июля, 19:34

В небе над Норвегией взорвался гигантский метеорит. Видео © Норвежская метеорная сеть

В социальных сетях стали появляться видеоролики взрыва метеорита в небе над Норвегией. Камеры сняли природное явление в различных уголках страны: Осло, коммуне Лаврик и не только.

На некоторых записях видно, что небесный объект в момент взрыва осветил ночное небо, будто луна.

Пока нет данных о том, долетели ли какие-то части метеорита до Земли. Учёным теперь предстоит уточнить все данные и при необходимости обследовать местность, куда могли приземлиться обломки небесного тела.

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А весной падение метеорита сняли над американской Флоридой. Тогда учёные предположили, что это мог быть обломок четырёхметрового астероида 2021 GW4, пролетевшего мимо Земли в ночь на 13 апреля.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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