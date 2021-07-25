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"Не работаем против России": В Раде объяснили противодействие Украины "Северному потоку — 2"

Как заявил спикер, Киев лишь отстаивает интересы страны в политическом, геополитическом и экономическом планах.

25 июля, 19:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В вопросе "Северного потока — 2" Киев защищает собственные интересы, а не работает против России. Об этом в интервью украинскому изданию "Страна" заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Так, на вопрос журналистов, возможны ли какие-либо изменения в позиции Киева по "Северному потоку — 2" после визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа, депутат ответил, что "отрабатывать нужно сразу на максимум", поскольку власти Украины "переживают за интересы своей страны".

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"Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, но ведь пока не развалился же. Мы не работаем против России, Германии или ещё кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — сказал Разумков.

Напомним, что недавно США достигли договорённостей по "Северному потоку — 2" с Германией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечено, что нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Вместе с тем СМИ сообщили, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку 2". В материале издания Politico говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

А ранее на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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