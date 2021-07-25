В вопросе "Северного потока — 2" Киев защищает собственные интересы, а не работает против России. Об этом в интервью украинскому изданию "Страна" заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Так, на вопрос журналистов, возможны ли какие-либо изменения в позиции Киева по "Северному потоку — 2" после визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа, депутат ответил, что "отрабатывать нужно сразу на максимум", поскольку власти Украины "переживают за интересы своей страны".

"Помните историю с Керченским мостом, достроят — не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, но ведь пока не развалился же. Мы не работаем против России, Германии или ещё кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — сказал Разумков.

Напомним, что недавно США достигли договорённостей по "Северному потоку — 2" с Германией. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечено, что нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Вместе с тем СМИ сообщили, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку — 2". В материале издания Politico говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

А ранее на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока — 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.