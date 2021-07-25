В Москве водитель сбил двух пешеходов и скрылся
Сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать подозреваемого в наезде в том же районе.
Фото © flickr / Pavel Medzyun
На юго-востоке Москвы водитель легковушки сбил двух пешеходов и уехал с места происшествия. Столичным полицейским удалось его обнаружить в том же районе города.
"В 20:51 поступило сообщение о ДТП в районе дома 64 по Нижегородской улице. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Данных о состоянии пострадавших не приводится.
Ранее Лайф писал, что три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречку.
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