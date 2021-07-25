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В Москве водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Сотрудникам полиции удалось обнаружить и задержать подозреваемого в наезде в том же районе.

25 июля, 18:56
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mad_wraith/4696271444/in/photolist-o14tGT-spMWgi-89ZBTj-bBhTC1-TbxPvS-VjVCFP-UeQReq-UWkSFb-UWkRk5-VsZJ5o-UWkSm3-UWkSyC-UeQRFN-UWkSrJ-UhVd1D-UWkQjN-VgWcsj-VjVCE6-UeQPUw-VsZHfN-UeQQT5-UeQPwY-UhV9bp-UeQRDy-VsZHrj-UeQPr7-UWkQPA-UeQRYw-UWkQf9-VgWctw-UWkSCL-UhV92r-VgWcb7-UWkRPm-UWkQz7-VgWcgs-UhVcXn-UWkQDf-UhV964-UeQRZy-VgWcpU-VsZHjf-UWkSv1-UWkSRm-UeQRmj-UhVd8T-UWkSBU-UeQQzj-UWkR43-VsZHEq" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pavel Medzyun</a></p>

Фото © flickr / Pavel Medzyun

На юго-востоке Москвы водитель легковушки сбил двух пешеходов и уехал с места происшествия. Столичным полицейским удалось его обнаружить в том же районе города.

"В 20:51 поступило сообщение о ДТП в районе дома 64 по Нижегородской улице. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Данных о состоянии пострадавших не приводится.

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Ранее Лайф писал, что три человека пострадали при столкновении иномарок на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречку.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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