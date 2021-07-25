В Москве водитель сбил двух пешеходов и скрылся

На юго-востоке Москвы водитель легковушки сбил двух пешеходов и уехал с места происшествия. Столичным полицейским удалось его обнаружить в том же районе города.

"В 20:51 поступило сообщение о ДТП в районе дома 64 по Нижегородской улице. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия", — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Данных о состоянии пострадавших не приводится.