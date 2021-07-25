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ЦСКА обыграл "Уфу" в первом официальном матче Алексея Березуцкого

При этом до перерыва определённое преимущество было у гостей, которые несколько раз были близки к тому, чтобы пробить Игоря Акинфеева.

25 июля, 18:51
<p>Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва</p>

Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва

Московский ЦСКА в родных стенах обыграл "Уфу" в стартовом туре РПЛ. Добавим, что встреча стала первой официальной для наставника красно-синих Алексея Березуцкого в новом статусе.

Единственный мяч забил воспитанник армейцев Антон Заболотный, который вернулся в родной для себя клуб этим летом. Отметим, что голевой пас отдал Алан Дзагоев, не так давно продливший контракт с ЦСКА.

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В следующем туре красно-синих ждёт дерби с "Локомотивом", а "Уфа" в родных стенах примет другой столичный клуб — "Динамо".

Футбол. РПЛ

1-й тур

ЦСКА – "Уфа" — 1:0

Гол: Заболотный 61' (1:0)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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