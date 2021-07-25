ЦСКА обыграл "Уфу" в первом официальном матче Алексея Березуцкого
При этом до перерыва определённое преимущество было у гостей, которые несколько раз были близки к тому, чтобы пробить Игоря Акинфеева.
Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА в родных стенах обыграл "Уфу" в стартовом туре РПЛ. Добавим, что встреча стала первой официальной для наставника красно-синих Алексея Березуцкого в новом статусе.
Единственный мяч забил воспитанник армейцев Антон Заболотный, который вернулся в родной для себя клуб этим летом. Отметим, что голевой пас отдал Алан Дзагоев, не так давно продливший контракт с ЦСКА.
В следующем туре красно-синих ждёт дерби с "Локомотивом", а "Уфа" в родных стенах примет другой столичный клуб — "Динамо".
Футбол. РПЛ
1-й тур
ЦСКА – "Уфа" — 1:0
Гол: Заболотный 61' (1:0)
Комментариев: 0