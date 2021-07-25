Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина

Вчера, 24 июля, на 74-м году жизни умерла советская актриса театра, кино и телевидения, а также доцент и профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида Пасютина. Некролог опубликован на странице БГУКИ (БДУКМ) в "Фейсбуке".

"Более сорока лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность. Профессор принимала участие в работе всемирных конгрессов по театральному искусству, а также проводила мастер-классы не только в Белоруссии, но и за рубежом — в Германии, Литве, Латвии, Украине, России и Швейцарии", — сказано в релизе.

Причина смерти Пасютиной в некрологе не уточняется.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Она окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, была актрисой Свердловского драматического театра имени Чехова и Брянского театра имени Алексея Толстого. На больших экранах Зинаида Михайловна начала появляться в 80-х годах прошлого века. Дебют артистки состоялся в кинопритче "Сад" 1983 года с Аристархом Ливановым. Затем она сыграла Параську в "Плаче перепёлки", а далее снялась в кинокартинах "Зал ожидания", "Алхимики" с Ильёй Олейниковым и Юрием Стояновым, "Обратная сторона Луны", "Отдел "С.С.С.Р.", а также в российском сериале "Мухтар". Всего Пасютина приняла участие в более чем сорока проектах.