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Умерла актриса из сериала "Мухтар" Зинаида Пасютина

Артистка ушла из жизни в возрасте 73 лет. Причина её смерти пока не названа.

25 июля, 18:48
<p>Зинаида Пасютина. Фото ©️ Facebook / <a href="https://www.facebook.com/bdukm/photos/a.1803067463346983/3016511185335932/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Белорусский государственный университет культуры и искусств"</a></p>

Зинаида Пасютина. Фото ©️ Facebook / "Белорусский государственный университет культуры и искусств"

Вчера, 24 июля, на 74-м году жизни умерла советская актриса театра, кино и телевидения, а также доцент и профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида Пасютина. Некролог опубликован на странице БГУКИ (БДУКМ) в "Фейсбуке".

"Более сорока лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность. Профессор принимала участие в работе всемирных конгрессов по театральному искусству, а также проводила мастер-классы не только в Белоруссии, но и за рубежом — в Германии, Литве, Латвии, Украине, России и Швейцарии", — сказано в релизе.

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Причина смерти Пасютиной в некрологе не уточняется.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Она окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт, была актрисой Свердловского драматического театра имени Чехова и Брянского театра имени Алексея Толстого. На больших экранах Зинаида Михайловна начала появляться в 80-х годах прошлого века. Дебют артистки состоялся в кинопритче "Сад" 1983 года с Аристархом Ливановым. Затем она сыграла Параську в "Плаче перепёлки", а далее снялась в кинокартинах "Зал ожидания", "Алхимики" с Ильёй Олейниковым и Юрием Стояновым, "Обратная сторона Луны", "Отдел "С.С.С.Р.", а также в российском сериале "Мухтар". Всего Пасютина приняла участие в более чем сорока проектах.

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Ранее Лайф писал о смерти главы НМИЦ гематологии Валерия Савченко. Под его руководством в России впервые стартовали работы по применению трансплантации костного мозга. На счету профессора 14 авторских свидетельств об изобретениях.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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