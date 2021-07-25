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Десятки лабораторий для "Санитарного щита" создадут в России к 2030 году

Цель проекта — формирование заслона для проникновения в страну различных инфекций.

25 июля, 18:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России к 2030 году в рамках проекта "Санитарный щит" будут созданы 36 лабораторий по изучению биологических агентов. О таких планах заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1".

Голикова выделила три новых проекта в сфере здравоохранения. Это доступное первичное звено здравоохранения для всех россиян, медицинская реабилитация после ковида и сердечно-сосудистых заболеваний, а также "Санитарный щит".

"К 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы. Второй момент, который является очень серьёзным, это создание новых лабораторий, современных лабораторий, которые изучают биологические агенты, до 2030 года должно быть создано 36 таких лабораторий", — указала Голикова.

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Ранее Татьяна Голикова заявила, что текущая ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой. По её словам, сейчас заболеваемость смещается из столицы в регионы.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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