30-летняя племянница принцессы Дианы сыграла роскошную свадьбу с пожилым миллиардером











30-летняя модель Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы — вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса, который в два раза старше её самой.

Свадебная церемония прошла на вилле Альдобрандини в итальянском Фраскати. На торжество прибыли друзья и родственники влюблённых, в том числе взрослые дети жениха. Как пишет Daily Mail, на празднике было много знаменитостей и аристократов, в том числе мама предпринимателя Илона Маска Мэй Маск. Однако отца невесты Чарльза Спенсера, брата леди Ди, возможно, не было в памятный для дочери день. Когда гости веселились на торжестве, Спенсер опубликовал в соцсети фото из другой геолокации.

Китти Спенсер появилась в платье от модного дома Dolce & Gabbana — девушка является амбассадором итальянского бренда. Как известно, обручились жених с невестой ещё в 2019 году. Предложение Льюис сделал на своей родине — в ЮАР.