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30-летняя племянница принцессы Дианы сыграла роскошную свадьбу с пожилым миллиардером

Отца невесты — Чарльза Спенсера, возможно, не было на торжестве в Италии — в день мероприятия он опубликовал в соцсети фото из своего поместья Олторп.

25 июля, 19:09

Фото © Instagram / kitty.spencer

  • Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
    Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
  • Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
    Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
  • Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
    Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
  • Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
    Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
  • Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141
    Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141

Племянница леди Ди сыграла роскошную свадьбу с 62-летним миллиардером. Фото © Instagram / ermini141

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30-летняя модель Китти Спенсер — племянница принцессы Дианы вышла замуж за миллиардера Майкла Льюиса, который в два раза старше её самой.

Свадебная церемония прошла на вилле Альдобрандини в итальянском Фраскати. На торжество прибыли друзья и родственники влюблённых, в том числе взрослые дети жениха. Как пишет Daily Mail, на празднике было много знаменитостей и аристократов, в том числе мама предпринимателя Илона Маска Мэй Маск. Однако отца невесты Чарльза Спенсера, брата леди Ди, возможно, не было в памятный для дочери день. Когда гости веселились на торжестве, Спенсер опубликовал в соцсети фото из другой геолокации.

Китти Спенсер появилась в платье от модного дома Dolce & Gabbana — девушка является амбассадором итальянского бренда. Как известно, обручились жених с невестой ещё в 2019 году. Предложение Льюис сделал на своей родине — в ЮАР.

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Ранее Лайф писал, что певица Гвен Стефани вышла замуж во второй раз и фото со свадьбы буквально излучают любовь. С Блейком Шелтоном артистка стала плотно общаться на съёмках шоу The Voice, после чего у пары начался роман.

Поцелуи этой пары — последнее, что хочется увидеть в TikTok, ведь их разница в возрасте недопустима

Поцелуи этой пары — последнее, что хочется увидеть в TikTok, ведь их разница в возрасте недопустима

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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