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Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля

Армия САР задействовала комплексы противовоздушной обороны, произведённые в России.

25 июля, 19:06
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Силы противовоздушной обороны Сирии сбили обе ракеты, выпущенные двумя истребителями ВВС Израиля по провинции Дамаск. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, ракеты были выпущены сегодня с 05:40 до 05:54 истребителями F-16, которые находились вне воздушного пространства Сирии. Управляемые снаряды были направлены на территорию населённого пункта Сейда-Зейнаб.

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Ракеты были сбиты при помощи комплексов российского производства "Бук-М2Э", которые находятся на вооружении в силах ПВО Сирии.

Ранее Лайф сообщал, что американская военная база в Сирии дважды за сутки подверглась обстрелу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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