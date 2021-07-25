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Турция заявила о нейтрализации семерых террористов в ответ на атаку в Сирии

Ранее стало известно о нападении на бронеавтомобиль, в результате которого погибли двое военнослужащих.

25 июля, 09:14
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Вооружённые силы Турции "нейтрализовали семерых террористов" на севере Сирии после нападения на турецкий бронеавтомобиль, в результате которого погибли двое военных. Об этом сообщает Минобороны страны.

"Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции "Щит Евфрата", подверглись ответным действиям. По позициям террористов были нанесены удары, в результате чего нейтрализованы семеро террористов", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, об атаке на бронеавтомобиль стало известно ночью. По данным СМИ, за нападением стояли члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны". Обе эти организации признаны в Турции террористическими.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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