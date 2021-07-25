Турция заявила о нейтрализации семерых террористов в ответ на атаку в Сирии

Вооружённые силы Турции "нейтрализовали семерых террористов" на севере Сирии после нападения на турецкий бронеавтомобиль, в результате которого погибли двое военных. Об этом сообщает Минобороны страны.

"Террористы, убившие двух наших военных в зоне проведения операции "Щит Евфрата", подверглись ответным действиям. По позициям террористов были нанесены удары, в результате чего нейтрализованы семеро террористов", — говорится в сообщении ведомства.