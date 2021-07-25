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При взрыве под Тверью погиб мужчина

Случилось это на придомовой территории в посёлке городского типа Жарковский.

25 июля, 20:00
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

В Тверской области в результате взрыва погиб мужчина. Об этом сообщают в Следственном управлении СК РФ по Тверской области.

"Поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории посёлка городского типа Жарковский Тверской области", говорится на сайте ведомства.

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. На место случившегося были направлены криминалисты и следователи.

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А совсем недавно неизвестный захватил двоих заложников в отделении банка на Червишевском тракте в Тюмени. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей. После передачи денег при выходе из здания захватчика скрутили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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