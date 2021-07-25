При взрыве под Тверью погиб мужчина

В Тверской области в результате взрыва погиб мужчина. Об этом сообщают в Следственном управлении СК РФ по Тверской области.

"Поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории посёлка городского типа Жарковский Тверской области", — говорится на сайте ведомства.

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. На место случившегося были направлены криминалисты и следователи.