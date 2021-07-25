При взрыве под Тверью погиб мужчина
Случилось это на придомовой территории в посёлке городского типа Жарковский.
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В Тверской области в результате взрыва погиб мужчина. Об этом сообщают в Следственном управлении СК РФ по Тверской области.
"Поступило сообщение о гибели в результате произошедшего хлопка мужчины 1957 года рождения на придомовой территории посёлка городского типа Жарковский Тверской области", — говорится на сайте ведомства.
Обстоятельства произошедшего не раскрываются. На место случившегося были направлены криминалисты и следователи.
А совсем недавно неизвестный захватил двоих заложников в отделении банка на Червишевском тракте в Тюмени. Он зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Мужчина требовал деньги. Как стало известно Лайфу, руководство банка приняло решение передать злоумышленнику 15 млн рублей. После передачи денег при выходе из здания захватчика скрутили.
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