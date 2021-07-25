Американский адмирал описал войну "планетарного масштаба" 2034 года

Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман представили книгу "2034: Роман о грядущей мировой войне". В ней авторы предположили, каким будет конфликт планетарного масштаба в будущем.

"Если вы верите, что будущие войны будут вестись так же, как в прошлом, в которых изощрённость и количество наших кораблей, самолётов и танков являются важным показателем господства, то Соединённые Штаты останутся в завидном положении", — приводит журнал National Interest мнение авторов.

Они считают, что столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году — путь к "кошмарному глобальному пожару". В тех войнах будут преобладать беспилотные летательные аппараты, а также автономная и беспилотная военная технология.

"И мы должны признать, что основные системы вооружений будущего станут в основном беспилотными и часто автономными. Мы продолжаем покупать и создавать системы вооружений, предназначенные для конфликтов, с которыми вряд ли столкнёмся снова", — отметили авторы.

Также не обойдётся и без кибервойны. Масштабные хакерские атаки на системы противника будут играть важную роль в конфликте. По мнению американского адмирала в отставке, США нужно будет обучать лишь небольшие группы элитного спецназа. Они должны будут уметь интегрироваться с передовыми технологиями.