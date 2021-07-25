Американский адмирал описал войну "планетарного масштаба" 2034 года
По его мнению, к этому времени на поле боя уже будут выходить только дроны и другая автономная беспилотная военная техника. Из людей достаточно будет создавать только элитные группы спецназа.
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Отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман представили книгу "2034: Роман о грядущей мировой войне". В ней авторы предположили, каким будет конфликт планетарного масштаба в будущем.
"Если вы верите, что будущие войны будут вестись так же, как в прошлом, в которых изощрённость и количество наших кораблей, самолётов и танков являются важным показателем господства, то Соединённые Штаты останутся в завидном положении", — приводит журнал National Interest мнение авторов.
Они считают, что столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году — путь к "кошмарному глобальному пожару". В тех войнах будут преобладать беспилотные летательные аппараты, а также автономная и беспилотная военная технология.
"И мы должны признать, что основные системы вооружений будущего станут в основном беспилотными и часто автономными. Мы продолжаем покупать и создавать системы вооружений, предназначенные для конфликтов, с которыми вряд ли столкнёмся снова", — отметили авторы.
Также не обойдётся и без кибервойны. Масштабные хакерские атаки на системы противника будут играть важную роль в конфликте. По мнению американского адмирала в отставке, США нужно будет обучать лишь небольшие группы элитного спецназа. Они должны будут уметь интегрироваться с передовыми технологиями.
Недавно, 20 июля, состоялась официальная презентация нового российского истребителя пятого поколения. Проект был представлен на Московском авиационно-космическом салоне — 2021 (МАКС).
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