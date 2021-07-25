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Байден и Харрис отказались ехать на украинский форум "Крымская платформа"

Работа площадки по "возвращению полуострова" должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

25 июля, 20:20
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10158362346036104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия в "Крымской платформе", сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Америку на встрече представит секретарь американской администрации.

"От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета", — сказал Кент, отвечая на вопрос, кто будет представлять США на встрече "Крымской платформы" в Киеве.

Кто именно из 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря) из администрации президента США примет участие во встрече, дипломат не уточнил.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы". По словам украинского лидера, мероприятие, посвящённое вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной, пройдёт в Киеве 23 августа.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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