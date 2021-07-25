Байден и Харрис отказались ехать на украинский форум "Крымская платформа"
Работа площадки по "возвращению полуострова" должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.
Фото © Facebook / Джо Байден
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия в "Крымской платформе", сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Америку на встрече представит секретарь американской администрации.
"От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета", — сказал Кент, отвечая на вопрос, кто будет представлять США на встрече "Крымской платформы" в Киеве.
Кто именно из 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря) из администрации президента США примет участие во встрече, дипломат не уточнил.
Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы". По словам украинского лидера, мероприятие, посвящённое вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной, пройдёт в Киеве 23 августа.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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