Байден и Харрис отказались ехать на украинский форум "Крымская платформа"

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия в "Крымской платформе", сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Америку на встрече представит секретарь американской администрации.

"От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета", — сказал Кент, отвечая на вопрос, кто будет представлять США на встрече "Крымской платформы" в Киеве.

Кто именно из 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря) из администрации президента США примет участие во встрече, дипломат не уточнил.

Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал, сколько стран примут участие в саммите "Крымской платформы". По словам украинского лидера, мероприятие, посвящённое вопросу "возвращения" полуострова в состав Незалежной, пройдёт в Киеве 23 августа.