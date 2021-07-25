Кокорин пробил в перекладину в матче за "Фиорентину"
Российский нападающий также запомнился болельщикам этой встречи тем, что на 37-й минуте заработал пенальти.
Фото © Instagram / kokorin9
Нападающий футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин в товарищеском матче против "Фолиньо" на 45-й минуте головой пробил в перекладину, замыкая в падении фланговую подачу.
Российский экс-нападающий "Спартака" вышел на поле в стартовом составе и после перерыва был заменён, пишет "Чемпионат". Он также запомнился болельщикам тем, что на 37-й минуте матча заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура.
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Напомним, ранее Лайф писал, что Кокорин может покинуть "Фиорентину". Бывший футболист сборной России провёл за итальянский клуб всего несколько матчей, не отметившись результативными действиями.
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