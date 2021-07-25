НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кокорин пробил в перекладину в матче за "Фиорентину"

Российский нападающий также запомнился болельщикам этой встречи тем, что на 37-й минуте заработал пенальти.

25 июля, 20:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRPMSwLtANS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kokorin9</a></p>

Фото © Instagram / kokorin9

Нападающий футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин в товарищеском матче против "Фолиньо" на 45-й минуте головой пробил в перекладину, замыкая в падении фланговую подачу.

Российский экс-нападающий "Спартака" вышел на поле в стартовом составе и после перерыва был заменён, пишет "Чемпионат". Он также запомнился болельщикам тем, что на 37-й минуте матча заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура.

"Это похоже на маленькую смерть": Кокорин с женой отписались друг от друга в соцсетях после обвинений в предательстве

"Это похоже на маленькую смерть": Кокорин с женой отписались друг от друга в соцсетях после обвинений в предательстве

Напомним, ранее Лайф писал, что Кокорин может покинуть "Фиорентину". Бывший футболист сборной России провёл за итальянский клуб всего несколько матчей, не отметившись результативными действиями.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

ЦСКА обыграл "Уфу" в первом официальном матче Алексея Березуцкого

сегодня в 18:51

"Это похоже на маленькую смерть": Кокорин с женой отписались друг от друга в соцсетях после обвинений в предательстве

30 июня, 23:54

В Турции побит летний антирекорд по заболеваемости коронавирусом

сегодня в 21:05

Джей Ло показала видео с роскошной яхты, на которой отдыхает с Беном Аффлеком

сегодня в 21:14

Гопники устроили драку с художниками в Архангельске, но не на тех нарвались

сегодня в 20:51

Новости партнеров

Layer 1