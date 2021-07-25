Кокорин пробил в перекладину в матче за "Фиорентину"

Нападающий футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин в товарищеском матче против "Фолиньо" на 45-й минуте головой пробил в перекладину, замыкая в падении фланговую подачу.

Российский экс-нападающий "Спартака" вышел на поле в стартовом составе и после перерыва был заменён, пишет "Чемпионат". Он также запомнился болельщикам тем, что на 37-й минуте матча заработал пенальти, который реализовал Джакомо Бонавентура.