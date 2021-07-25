Гопники устроили драку с художниками в Архангельске, но не на тех нарвались
Участники выставки уличного искусства на Кегострове, судя по видео с места происшествия, в долгу не остались.
Гопники устроили драку с художниками в Архангельске, но не на тех нарвались. Видео © соцсети
Два человека обратились за медицинской помощью после массовой драки в Архангельске. Часть участников конфликта уже установлена полицией, но писать заявление они отказываются.
Ранее в ряде региональных СМИ появилась информация, а в социальных сетях и видеозапись массовой драки на Кегострове. Конфликт начался во время выставки уличного искусства между приезжими художниками и местными жителями. Один из участников выставки описывает последних как "гопников".
"Часть участников конфликта в настоящее время уже установлены. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались. Кроме того, установлено, что два участника конфликта обращались в медицинское учреждение. Они были осмотрены, медицинская помощь оказана на месте", — сообщают в УМВД России по Архангельской области.
Судя по видео, которое сняли участники конфликта, художники молча терпеть агрессию не собирались — давали отпор кулаками.
А недавно массовая драка произошла на юго-востоке Москвы в Кузьминках. Участники конфликта выбегали на дорогу, мешали машинам и пешеходам. В результате побоища несколько человек получили ранения, в том числе ножевые, некоторые были госпитализированы.
Комментариев: 0