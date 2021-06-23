На видео попала массовая драка скинхедов с ножами и пистолетом, которую устроили у метро в Москве
В тонкостях вспыхнувшего конфликта уже разбираются правоохранители.
Возле метро "Молодёжная" в Москве произошла массовая потасовка между бритоголовыми парнями и прохожими, которых, судя по всему, возмутило выкрикивание националистических лозунгов. Сначала оппоненты пытались договориться о драке один на один, но к "дуэли" быстро подключились другие участники конфликта. Бритоголовые парни достали пистолет, также в руках замелькали ножи.
Видео © Telegram / Mash
Однако обозначенная "дуэль" всё же состоялась. В какой-то момент рослый парень без растительности на голове сошёлся в битве с менее крупным соперником. Но тот, по всей видимости, владел приёмами борьбы, поэтому победа осталась за ним.
Видео © Telegram / RU_CHP
Потом в дело вмешались правоохранители, которые задержали четырёх бритоголовых парней и одного из их противников, пишет телеграм-канал Mash. У них нашли три перочинных и один канцелярский нож и пневматический пистолет. Среди участников конфликта оказалось двое несовершеннолетних.
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