На видео попала массовая драка скинхедов с ножами и пистолетом, которую устроили у метро в Москве

Возле метро "Молодёжная" в Москве произошла массовая потасовка между бритоголовыми парнями и прохожими, которых, судя по всему, возмутило выкрикивание националистических лозунгов. Сначала оппоненты пытались договориться о драке один на один, но к "дуэли" быстро подключились другие участники конфликта. Бритоголовые парни достали пистолет, также в руках замелькали ножи.

Видео © Telegram / Mash

Однако обозначенная "дуэль" всё же состоялась. В какой-то момент рослый парень без растительности на голове сошёлся в битве с менее крупным соперником. Но тот, по всей видимости, владел приёмами борьбы, поэтому победа осталась за ним.

Видео © Telegram / RU_CHP