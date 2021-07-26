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"Так держать": Певица Pink заплатит штраф за гандболисток, отказавшихся играть в бикини

Артистка уверена, что к ответственности за сексизм стоит привлечь не спортсменок, а Европейскую федерацию гандбола.

25 июля, 21:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/pink/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pink</a></p>

Фото © Instagram / pink

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Pink, заплатит штраф за гандболисток из Норвегии, которые ранее отказались выступать в бикини на европейских соревнованиях. Об этом артистка сообщила в своём микроблоге в "Твиттере".

"Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против очень сексистических правил относительно их "униформы". Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать", — написала Pink.

Женскую сборную Норвегии по гандболу наказали штрафом за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии. Тогда спортсменки вышли в обычных шортах вместо форменных бикини. Сумма штрафа составила полторы тысячи евро.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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