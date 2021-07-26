Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Pink, заплатит штраф за гандболисток из Норвегии, которые ранее отказались выступать в бикини на европейских соревнованиях. Об этом артистка сообщила в своём микроблоге в "Твиттере".

"Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против очень сексистических правил относительно их "униформы". Европейская федерация гандбола должна быть оштрафована за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью заплачу за вас штраф. Так держать", — написала Pink.

Женскую сборную Норвегии по гандболу наказали штрафом за отказ играть в бикини на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии. Тогда спортсменки вышли в обычных шортах вместо форменных бикини. Сумма штрафа составила полторы тысячи евро.