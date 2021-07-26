Россиянам рассказали, как восстановить обоняние и дыхание после коронавируса

Восстановить утраченные при CoViD-19 обоняние и вкус помогут специальные ольфакторные тренинги. О них рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Нужно выбрать четыре знакомых аромата, например мяты, апельсина, кофе, лимона, и в течение недели нюхать их по очереди, потом поменять, и так по кругу. А отдельная система упражнений может помочь при восстановлении работы лёгких.

"Некоторым помогает, но не всем. Дыхательные упражнения для восстановления работы лёгких делаются медленно, например, смотрите на какой-нибудь прямоугольный предмет. Скользите взглядом по короткой стороне — вдыхаете, по длинной — выдыхаете", — рассказал Водовозов в беседе с Ura.ru.

Реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе в свою очередь добавил, что специальные процедуры нужны прежде всего при фиброзе лёгких — образовании рубцов. К восстановлению функции лёгких, тканей, сосудистой структуры может привести, как отметил врач, "банальный комплекс" — лечебная физкультура, прогулки, здоровое питание, витаминные комплексы, свежий воздух, умеренные нагрузки. Говоря же о потере обоняния, Чурадзе добавил, что лекарства здесь бессильны.

"Что касается потери у переболевших обоняния и вкуса, то у подавляющего большинства оно восстанавливается, однако у некоторых процесс может затянуться надолго. Описаны случаи, что длится это больше года. И пока нет прямых доказательств медикаментозной эффективности лечения", — отметил врач.