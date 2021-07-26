В Хорватии ужесточили требования к российским туристам

Российским туристам, желающим посетить Хорватию, теперь придётся предоставлять отрицательный результат на коронавирус. Причём касается это также вакцинированных. Такие меры власти республики анонсировали несколько дней назад, и теперь они вступили в силу.

Институт общественного здравоохранения Хорватии объяснил, что усиленные ограничительные меры были введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Ужесточение вводится для приезжих и из ряда других стран.

Так, для некоторых же действуют даже более серьёзные ограничения — на 14-дневном карантине придётся находиться гостям из Индии, Занзибара, Бразилии. Цель властей страны — затруднить проникновение туда новых штаммов коронавируса.