В Хорватии ужесточили требования к российским туристам
Власти республики объясняют это ухудшением эпидемиологической ситуации в нашей стране.
Фото © Shutterstock
Российским туристам, желающим посетить Хорватию, теперь придётся предоставлять отрицательный результат на коронавирус. Причём касается это также вакцинированных. Такие меры власти республики анонсировали несколько дней назад, и теперь они вступили в силу.
Институт общественного здравоохранения Хорватии объяснил, что усиленные ограничительные меры были введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Ужесточение вводится для приезжих и из ряда других стран.
Так, для некоторых же действуют даже более серьёзные ограничения — на 14-дневном карантине придётся находиться гостям из Индии, Занзибара, Бразилии. Цель властей страны — затруднить проникновение туда новых штаммов коронавируса.
Ранее Лайф писал, что ограничения на въезд в страну может ввести и Украина. Так, из-за ситуации с коронавирусом, возможно, не пустят граждан России, Белоруссии, Индии и двух стран Евросоюза. На данный момент этот вопрос прорабатывает Минздрав страны.
Комментариев: 0