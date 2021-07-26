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Регион
Опубликовано 26 июля 2021, 00:59

В Хорватии ужесточили требования к российским туристам

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Власти республики объясняют это ухудшением эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Российским туристам, желающим посетить Хорватию, теперь придётся предоставлять отрицательный результат на коронавирус. Причём касается это также вакцинированных. Такие меры власти республики анонсировали несколько дней назад, и теперь они вступили в силу.

Институт общественного здравоохранения Хорватии объяснил, что усиленные ограничительные меры были введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в России. Ужесточение вводится для приезжих и из ряда других стран.

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Так, для некоторых же действуют даже более серьёзные ограничения — на 14-дневном карантине придётся находиться гостям из Индии, Занзибара, Бразилии. Цель властей страны — затруднить проникновение туда новых штаммов коронавируса.

Ранее Лайф писал, что ограничения на въезд в страну может ввести и Украина. Так, из-за ситуации с коронавирусом, возможно, не пустят граждан России, Белоруссии, Индии и двух стран Евросоюза. На данный момент этот вопрос прорабатывает Минздрав страны.

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Арина Родионова
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