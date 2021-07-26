В России начата разработка палубного истребителя пятого поколения

В России начали разрабатывать палубный истребитель пятого поколения с применением технологии "стелс". Работы запущены в РСК МиГ. Ожидается, что опытный образец появится в ближайшие несколько лет.

"Сейчас идёт этап компьютерного моделирования, первые опытные образцы машины планируется выпустить в ближайшие несколько лет", — сообщил РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, рассматривается и возможность создания версии самолёта с вертикальными взлётом и посадкой. Предполагается, что боевая машина будет по габаритам сходна с МиГ-35.

Это будет целый комплекс — палубный самолёт и беспилотник массой более 10 тонн. Последний будет создан по схеме "летающее крыло". Его функции — "либо заправка, либо совместное нанесение ударов".