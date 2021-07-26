Новый "самолёт Судного дня" начали строить в России

В Воронеже начали строить новый самолёт управления войсками на случай ядерной войны — так называемый самолёт Судного дня. Он будет на основе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Армия получит два таких судна.

"Российские воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", — рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что может поступить заказ и на третий самолёт. Сейчас проект носит название "Звено-3С". Новые самолёты смогут передавать приказы войскам в радиусе шести тысяч километров. Эти воздушные суда спецназначения придут на смену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полёта вырастет в два раза по сравнению с предшественниками.