Новый "самолёт Судного дня" начали строить в России
Такие воздушные суда призваны обеспечить доведение приказов до войск даже в случае начала ядерной войны.
Фото © Минобороны РФ
В Воронеже начали строить новый самолёт управления войсками на случай ядерной войны — так называемый самолёт Судного дня. Он будет на основе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Армия получит два таких судна.
"Российские воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", — рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что может поступить заказ и на третий самолёт. Сейчас проект носит название "Звено-3С". Новые самолёты смогут передавать приказы войскам в радиусе шести тысяч километров. Эти воздушные суда спецназначения придут на смену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полёта вырастет в два раза по сравнению с предшественниками.
Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Как сообщал Лайф, пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находится на ремонте. Проводя утренний обход, он увидел, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны.
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