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Новый "самолёт Судного дня" начали строить в России

Такие воздушные суда призваны обеспечить доведение приказов до войск даже в случае начала ядерной войны.

26 июля, 00:48
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

В Воронеже начали строить новый самолёт управления войсками на случай ядерной войны — так называемый самолёт Судного дня. Он будет на основе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Армия получит два таких судна.

"Российские воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", — рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что может поступить заказ и на третий самолёт. Сейчас проект носит название "Звено-3С". Новые самолёты смогут передавать приказы войскам в радиусе шести тысяч километров. Эти воздушные суда спецназначения придут на смену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полёта вырастет в два раза по сравнению с предшественниками.

На месте кражи оборудования с "самолёта Судного дня" нашли ДНК сотрудника авиазавода

На месте кражи оборудования с "самолёта Судного дня" нашли ДНК сотрудника авиазавода

Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Как сообщал Лайф, пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находится на ремонте. Проводя утренний обход, он увидел, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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