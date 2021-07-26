В новейшем российском истребителе Су-75 Checkmate вся необходимая лётчику информация будет выводиться на панорамный индикатор с сенсорной панелью и индикатор на лобовом стекле. Об этом сообщил советник первого заместителя гендиректора КРЭТ (АО "Концерн радиоэлектронные технологии", входит в госкорпорацию "Ростех") Владимир Михеев.

Как пишет ТАСС, бортовой комплекс, разработанный в Раменском приборостроительном конструкторском бюро (входит в КРЭТ), включает в себя перспективный широкоформатный коллиматорный индикатор, панорамный авиационный индикатор и многофункциональный пульт-индикатор. По некоторым параметрам комплекс даже превосходит американские аналоги.

"Данные разработки являются следующим шагом развития российской авионики и ничем не уступают аналогичным изделиям, устанавливаемым на американских самолётах F-35", — подчеркнул Михеев.

По его словам, вся необходимая информация будет перед глазами пилота — на лобовом стекле разместятся данные по целям, воздушной обстановке и другие важные сведения. На 25-дюймовом авиационном индикаторе будет отображаться информация о состоянии систем, вооружения и о маршруте самолёта. Всё это будет дополнено сенсорной панелью, что позволит не только получать данные, но и вводить необходимые команды.