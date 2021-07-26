Учёные смогли переместить предметы при помощи звука

В Японии нашли технологию, которая позволяет бесконтактно перемещать небольшие объекты с помощью звуковых волн. Пока удалось поднять лишь маленький полистироловый шарик с поверхности, но изучение метода продолжается.

Открытие сделали исследователи из Токийского столичного университета. Они представили акустическую ловушку. Это альтернатива методу Артура Эшкина, который перемещал предметы, используя лазерный свет. Однако, в отличие от метода американского физика, технология японцев может применяться к более широкому диапазону объектов и материалов.

Над методом ещё предстоит много работать. Пока сложно управлять огромными массивами ультразвуковых преобразователей в режиме реального времени. Также пока нельзя получать звуковые поля для перемещения объектов, расположенных далеко от преобразователей, особенно вблизи поверхностей, отражающих звук.