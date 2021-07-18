Бог в помощь: Укладчик пола раскрыл тайну Стоунхенджа с помощью "антигравитационной машины", описанной в Библии
Любитель истории из Северного Уэльса уверен, что он понял, как древние строители перемещали и поднимали гигантские камни. Найти решение ему помогли поддержка учёных и отрывок из Священного Писания.
Фото © Steven Tasker / SWNS.COM
66-летний Стивен Таскер профессионально занимается укладкой пола в родном Северном Уэльсе, но, кроме того, питает страсть к истории. Недавно "валлийский Кулибин" собрал устройство, с помощью которого, по его мнению, был возведён Стоунхендж — загадочное сооружение в 130 км от Лондона, построенное из огромных камней примерно пять тысяч лет назад. Таскер уверен, что такая же машина использовалась и создателями египетских пирамид, передаёт Daily Star.
Стивен Таскер в Стоунхендже. Фото © Steven Tasker / SWNS.COM
Таскер умудрился воссоздать хитроумное изобретение древних строителей, и теперь эксперты называют его версию одним из наиболее достоверных объяснений того, как мегалиты весом до 50 тонн перемещались на сотни километров. Его "антигравитационная машина" внешне напоминает огромные деревянные качели, с помощью которых историку-любителю уже удалось поднять груз массой 300 кг.
"Атнигравитационная машина" Таскера. Изображение © Steven Tasker / Oray Studios
Процесс создания машины начался ещё в 2004 году, но набрал обороты только в 2018-м. На продолжение работы Таскера вдохновило приглашение выступить с лекцией в Манчестерском музее, где представлена одна из крупнейших в Великобритании экспозиций, посвящённых Древнему Египту.
Изобретение Таскера в деталях. Фото © Steven Tasker / SWNS.COM
По мнению Таскера, описание этой машины содержится даже в Библии. По крайней мере, именно отрывок из священного текста помог ему довести своё изобретение до ума. Речь идёт о 10-й главе Книги пророка Иезекииля, где, в частности, говорится следующее: "Когда херувимы двигались, двигались и колёса рядом с ними, а когда херувимы расправляли крылья, чтобы подняться с земли, то и колёса не покидали места рядом с ними".
Изобретение Таскера в деталях. Фото © Steven Tasker / SWNS.COM
По мнению некоторых специалистов, Таскер предложил "очень убедительную" альтернативную теорию строительства Стоунхенджа. Впрочем, "антигравитационную машину" по достоинству оценили далеко не все. Например, инженер Шон Уайтхед, который исследовал египетские пирамиды, отметил, что идея валлийца "не лучше и не хуже других концепций".
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