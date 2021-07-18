66-летний Стивен Таскер профессионально занимается укладкой пола в родном Северном Уэльсе, но, кроме того, питает страсть к истории. Недавно "валлийский Кулибин" собрал устройство, с помощью которого, по его мнению, был возведён Стоунхендж — загадочное сооружение в 130 км от Лондона, построенное из огромных камней примерно пять тысяч лет назад. Таскер уверен, что такая же машина использовалась и создателями египетских пирамид, передаёт Daily Star.

Стивен Таскер в Стоунхендже. Фото © Steven Tasker / SWNS.COM

Таскер умудрился воссоздать хитроумное изобретение древних строителей, и теперь эксперты называют его версию одним из наиболее достоверных объяснений того, как мегалиты весом до 50 тонн перемещались на сотни километров. Его "антигравитационная машина" внешне напоминает огромные деревянные качели, с помощью которых историку-любителю уже удалось поднять груз массой 300 кг.

"Атнигравитационная машина" Таскера. Изображение © Steven Tasker / Oray Studios

Процесс создания машины начался ещё в 2004 году, но набрал обороты только в 2018-м. На продолжение работы Таскера вдохновило приглашение выступить с лекцией в Манчестерском музее, где представлена одна из крупнейших в Великобритании экспозиций, посвящённых Древнему Египту.

Изобретение Таскера в деталях. Фото © Steven Tasker / SWNS.COM

По мнению Таскера, описание этой машины содержится даже в Библии. По крайней мере, именно отрывок из священного текста помог ему довести своё изобретение до ума. Речь идёт о 10-й главе Книги пророка Иезекииля, где, в частности, говорится следующее: "Когда херувимы двигались, двигались и колёса рядом с ними, а когда херувимы расправляли крылья, чтобы подняться с земли, то и колёса не покидали места рядом с ними".

Изобретение Таскера в деталях. Фото © Steven Tasker / SWNS.COM