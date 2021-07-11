Как выглядит африканское племя, которое живёт в хижинах из навоза и пьёт коровью кровь

Фотограф Омар Реда отправился в Африку, чтобы снять представителей народа масаи — коренных жителей юга Кении и севера Танзании. Его привлекла их эффектная внешность, пишет Bored Panda, но это племя известно не только макияжем, пирсингом и причёсками.

Масаи — единственное африканское племя, сохранившее самобытность. Они отрицают технический прогресс и избегают общения с "белыми людьми".

Фото © Instagram / omarreda

Масаи носят максимально простую одежду, похожую на римскую тогу. Зато производят впечатление эффектными причёсками и аксессуарами, которыми украшают лицо и тело.

Фото © Instagram / omarreda

Масаи довольно воинственны, но большую часть своей энергии они тратят на разведение скота. Центральное место в их культуре занимают коровы.

Фото © Instagram / omarreda

Масаи верят, что все коровы в мире когда-то были дарованы им богом дождя Мгаи, но потом другие народы украли часть животных. Поэтому периодически они конфликтуют с другими племенами, пытаясь вернуть то, что "принадлежит им по праву".

Фото © Instagram / omarreda

Коровы — не только источник мяса и молока. Масаи строят свои хижины из высушенного навоза и пьют коровью кровь во время священных обрядов.

Фото © Instagram / omarreda

Зажиточными считаются масаи, у которых есть несколько десятков коров и пара-тройка жён. Бедняки обходятся одной женой и пятью-десятью бурёнками.

Фото © Instagram / omarreda

По достижении определённого возраста масайские дети проходят через обряд инициации. И мальчикам, и девочкам делают обрезание. После этого они считаются взрослыми и могут заводить семью.

Фото © Instagram / omarreda

Масаи стали визитной карточкой Восточной Африки. Фотография местного жителя входит в обязательную программу для тех, кто приезжает сюда на сафари. При этом масаи не получают от туризма никакой выгоды, хотя контролируют значительные территории.

Фото © Instagram / omarreda

Самые известные представители племени — рекордсмен мира в беге на 800 метров Дэвид Рудиша и актёр Боладжи Бадеджо, исполнивший роль Чужого в одноимённом фильме 1979 года.