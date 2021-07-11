Как выглядит африканское племя, которое живёт в хижинах из навоза и пьёт коровью кровь
В 2021 году на Земле ещё остаются места, где прогресс не изменил уклад жизни людей, сложившийся сотни лет назад. Местные жители строго чтут свои традиции, хотя некоторые из них могут показаться варварскими.
Фотограф Омар Реда отправился в Африку, чтобы снять представителей народа масаи — коренных жителей юга Кении и севера Танзании. Его привлекла их эффектная внешность, пишет Bored Panda, но это племя известно не только макияжем, пирсингом и причёсками.
Масаи — единственное африканское племя, сохранившее самобытность. Они отрицают технический прогресс и избегают общения с "белыми людьми".
Масаи носят максимально простую одежду, похожую на римскую тогу. Зато производят впечатление эффектными причёсками и аксессуарами, которыми украшают лицо и тело.
Масаи довольно воинственны, но большую часть своей энергии они тратят на разведение скота. Центральное место в их культуре занимают коровы.
Масаи верят, что все коровы в мире когда-то были дарованы им богом дождя Мгаи, но потом другие народы украли часть животных. Поэтому периодически они конфликтуют с другими племенами, пытаясь вернуть то, что "принадлежит им по праву".
Коровы — не только источник мяса и молока. Масаи строят свои хижины из высушенного навоза и пьют коровью кровь во время священных обрядов.
Зажиточными считаются масаи, у которых есть несколько десятков коров и пара-тройка жён. Бедняки обходятся одной женой и пятью-десятью бурёнками.
По достижении определённого возраста масайские дети проходят через обряд инициации. И мальчикам, и девочкам делают обрезание. После этого они считаются взрослыми и могут заводить семью.
Масаи стали визитной карточкой Восточной Африки. Фотография местного жителя входит в обязательную программу для тех, кто приезжает сюда на сафари. При этом масаи не получают от туризма никакой выгоды, хотя контролируют значительные территории.
Самые известные представители племени — рекордсмен мира в беге на 800 метров Дэвид Рудиша и актёр Боладжи Бадеджо, исполнивший роль Чужого в одноимённом фильме 1979 года.
WOW-news
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