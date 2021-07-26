Блогер Давидыч "сдал" полиции скандального пранкера Литвина. Видео © Соцсети

Блогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, "сдал" правоохранителям скандального пранкера Михаила Литвина, выложив в "Инстаграме" видео, как тот стреляет из игрушечного пистолета по машине правоохранителей, и отметив аккаунт МВД РФ. Теперь между коллегами по цеху развивается конфликт.

После произошедшего Литвин попытался выяснить мотивы поступка Давидыча и позвонил ему. Однако конструктивного диалога не вышло — блогеры обменялись оскорблениями и угрозами. Пранкер, в свою очередь, пообещал выйти ещё раз на связь с блогером.

Сам Давидыч уже прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что всегда осуждал какие-то "идиотские вещи", которые делают подобные блогеры, не отдавая отчёта в том, что аудитория может повторить такой поступок.

"Вот он едет на пассажирском сиденье, достаёт пластиковый пистолет, едет машина ГИБДД, он едет в неё стреляет. Вот вам типа. Что это такое? Он показывает это на 13 миллионов человек своей аудитории. И смеётся, ему смешно. Понятно, что МВД отдельная злая сила. <...> Но дело не в этом. Дело в том, что ты показываешь то, за что лишние десять, сто человек за это присядут", — возмутился Давидыч в видео, опубликованном в "Инстаграме".

Он подчеркнул, что такой поступок абсолютно ненормальный и из-за подобных выходок страдают другие блогеры. Давидыч добавил, что то, что делает Литвин, "уже за гранью".