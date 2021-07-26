Блогер Давидыч "сдал" полиции скандального пранкера Литвина
Китуашвили показал видео, на котором Литвин целится из игрушечного пистолета в экипаж ДПС. После этого коллеги по цеху обменялись угрозами и оскорблениями. Так, пранкер назвал блогера "шестёркой".
Блогер Давидыч "сдал" полиции скандального пранкера Литвина. Видео © Соцсети
Блогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, "сдал" правоохранителям скандального пранкера Михаила Литвина, выложив в "Инстаграме" видео, как тот стреляет из игрушечного пистолета по машине правоохранителей, и отметив аккаунт МВД РФ. Теперь между коллегами по цеху развивается конфликт.
После произошедшего Литвин попытался выяснить мотивы поступка Давидыча и позвонил ему. Однако конструктивного диалога не вышло — блогеры обменялись оскорблениями и угрозами. Пранкер, в свою очередь, пообещал выйти ещё раз на связь с блогером.
Сам Давидыч уже прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что всегда осуждал какие-то "идиотские вещи", которые делают подобные блогеры, не отдавая отчёта в том, что аудитория может повторить такой поступок.
"Вот он едет на пассажирском сиденье, достаёт пластиковый пистолет, едет машина ГИБДД, он едет в неё стреляет. Вот вам типа. Что это такое? Он показывает это на 13 миллионов человек своей аудитории. И смеётся, ему смешно. Понятно, что МВД отдельная злая сила. <...> Но дело не в этом. Дело в том, что ты показываешь то, за что лишние десять, сто человек за это присядут", — возмутился Давидыч в видео, опубликованном в "Инстаграме".
Он подчеркнул, что такой поступок абсолютно ненормальный и из-за подобных выходок страдают другие блогеры. Давидыч добавил, что то, что делает Литвин, "уже за гранью".
Ранее Лайф рассказывал, что скандального блогера Литвина лишили прав за езду по встречке. Машину молодого человека остановили ещё 14 апреля. Тогда Литвин прокатился в обратном направлении по дороге с односторонним движением в районе Пресненской набережной.
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