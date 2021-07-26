Японские власти продолжат выражать протесты в связи с поездками российских чиновников на остров Итуруп, пока вопрос не будет окончательно закрыт для Токио. Таким мнением с Лайфом поделились сенаторы из Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов и Сергей Цеков.

"Они всегда это делают, много лет подряд, когда кто-то из руководителей России приезжает на наши российские острова, которые японцы до сих пор считают своими. Что бы они там ни делали, это к нашей конституции отношения не имеет. И то, что они говорят, для нас никакой юридической силы не имеет. В Японии это (информация в СМИ. — Прим. Лайфа) публикуется не для нас, они это публикуют для японской публики", — объяснил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, подобные шаги Токио будет совершать и дальше. Японскому правительству необходимо демонстрировать политику отстаивания "северных территорий". Со стороны России, в свою очередь, нет каких-либо претензий по вопросу общих границ.

"Они могли бы выстраивать с нами абсолютно нормальные, добрососедские отношения, не претендуя на то, что оказалось частью Советского Союза и России после Второй мировой войны. Они потерпели поражение, решение принято на международном уровне. Эта упрямость — во вред Японии. Внесены изменения в конституцию, которые запрещают менять часть территории Российской Федерации", — отметил член Комитета Сергей Цеков.

Как объяснил сенатор, Итуруп — территория России, которую можно посещать на законном основании. Он отметил, что японцам "необходимо становиться реалистами" и им не нужно было "вступать во Вторую мировую войну" и участвовать в военных действиях. А реализм должен опираться на мнение народа.

"Российско-японские отношения сейчас находятся не на высоком уровне — с учётом смены министра и так далее. Реализм у нас заключается в том, что мы сохраняем ценности наши, которые веками вырабатывали, а они там всё что-то придумывают", — подытожил Цеков.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны. Глава кабмина рассказал, что также рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов. Сейчас премьер-министр находится с визитом на острове Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит премьер-министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.