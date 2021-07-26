Япония выразила послу России протест из-за визита Мишустина на Итуруп

Первый замглавы МИД Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину из-за поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В свою очередь, вызванный в японский МИД посол РФ заявил, что наша страна не принимает соответствующий протест.

"В свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу] мы не принимаем [протест]", — отрезал Галузин.

Ранее Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны. Глава кабмина рассказал, что также рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов. Сейчас премьер-министр находится с визитом на острове Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.