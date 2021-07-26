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Япония выразила послу России протест из-за визита Мишустина на Итуруп

В свою очередь, российский дипломат Михаил Галузин назвал такой шаг Токио неприемлемым.

26 июля, 07:43
<p>Курильские острова. Фото © Pixabay</p>

Курильские острова. Фото © Pixabay

Первый замглавы МИД Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину из-за поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В свою очередь, вызванный в японский МИД посол РФ заявил, что наша страна не принимает соответствующий протест.

"В свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу] мы не принимаем [протест]", — отрезал Галузин.

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Ранее Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны. Глава кабмина рассказал, что также рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов. Сейчас премьер-министр находится с визитом на острове Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение последних десятилетий — после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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Жители Японии предрекли гибель страны из-за "удара России" по имиджу Токио

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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