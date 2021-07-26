Мишустин намерен обсудить с Путиным "интересные" меры по развитию Курил

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен по возвращении в Москву обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономики на Курильских островах. Об этом глава кабмина заявил во время рабочей поездки на остров Итуруп.

"По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту России. И будет принято соответствующее решение", — заявил Мишустин.

По его словам, "итоговое решение будет интересным" как для местных работников, так и для западных инвесторов, а также для партнёров из других стран.