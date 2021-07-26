НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мишустин намерен обсудить с Путиным "интересные" меры по развитию Курил

По словам премьер-министра, итоговое решение будет выгодным как для местных работников, так и для западных инвесторов, а также для партнёров из других стран.

26 июля, 06:17
<p>Михаил Мишустин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62933/photos/63451" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен по возвращении в Москву обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономики на Курильских островах. Об этом глава кабмина заявил во время рабочей поездки на остров Итуруп.

"По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту России. И будет принято соответствующее решение", — заявил Мишустин.

Посла РФ вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

Посла РФ вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

По его словам, "итоговое решение будет интересным" как для местных работников, так и для западных инвесторов, а также для партнёров из других стран.

Ранее Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны. Глава кабмина рассказал, что также рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов. Напомним, сейчас премьер-министр находится с рабочим визитом на острове Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1