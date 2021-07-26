Мишустин намерен обсудить с Путиным "интересные" меры по развитию Курил
По словам премьер-министра, итоговое решение будет выгодным как для местных работников, так и для западных инвесторов, а также для партнёров из других стран.
Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен по возвращении в Москву обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономики на Курильских островах. Об этом глава кабмина заявил во время рабочей поездки на остров Итуруп.
"По приезде мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту России. И будет принято соответствующее решение", — заявил Мишустин.
По его словам, "итоговое решение будет интересным" как для местных работников, так и для западных инвесторов, а также для партнёров из других стран.
Ранее Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны. Глава кабмина рассказал, что также рассматривается возможность освобождения инвесторов от налогов на территории островов. Напомним, сейчас премьер-министр находится с рабочим визитом на острове Итуруп, с которого начинается его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.
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