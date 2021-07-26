ФСБ задержала в Новосибирске сторонника террористической организации

В Новосибирске сотрудники УФСБ России по региону задержали сторонника международной террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*, который собрал и передал террористам более 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий... задержали проживающего в Новосибирске гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который осуществлял сбор и перевод денежных средств представителям международной террористической организации. Общая сумма переведённых средств составила свыше 2,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что иностранец собирал денежные средства на свою банковскую карту, после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске за "совершение преступлений террористической направленности". В отношении задержанного возбудили уголовное дело, суд отправит его под стражу на два месяца.

Ранее Лайф рассказывал, что в ФСБ утвердят список информации, запрещённой к передаче иностранным государствам. Сведения касаются военной сферы, не относятся к гостайне, но могут нанести потенциальный вред безопасности. Среди них, к примеру, данные о преступлениях в армии и её моральном состоянии.