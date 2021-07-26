Кадры из фильма-катастрофы: Песчаная буря накрыла провинцию в Китае
Пока информации о пострадавших и разрушениях нет. Очевидцы снимают природное явление на видео и делятся роликами в соцсетях.
Песчаная буря накрыла провинцию в Китае. Видео © Соцсети
Песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу, а также город Цзюцюань. Об этом сообщают местные СМИ.
Очевидцы природного явления снимают происходящее на видео и делятся в соцсетях роликами, которые похожи на отрывки из фильма-катастрофы. На кадрах видно, что огромное пыльное облако постепенно накрывает город.
О пострадавших в результате происшествия, а также о разрушениях не сообщается.
А ранее Лайф рассказывал, что сильный ливень в Лондоне превратил дороги в реки и парализовал движение авто. Стихийное бедствие в основном затронуло восточные районы британской столицы. По последним данным экстренных служб, спасатели получили около 300 обращений в связи с подтоплениями.
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