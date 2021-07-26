Песчаная буря накрыла провинцию в Китае. Видео © Соцсети

Песчаная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу, а также город Цзюцюань. Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы природного явления снимают происходящее на видео и делятся в соцсетях роликами, которые похожи на отрывки из фильма-катастрофы. На кадрах видно, что огромное пыльное облако постепенно накрывает город.

О пострадавших в результате происшествия, а также о разрушениях не сообщается.