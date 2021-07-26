НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посла РФ вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Итуруп

Сегодня, 26 июля, российский премьер-министр начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

26 июля, 05:15
<p>Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что с российским послом встретится замглавы МИД Японии Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.

Япония выдвинула претензии к России из-за Антарктиды

Япония выдвинула претензии к России из-за Антарктиды

Ранее стало известно, что Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь. Глава кабмина побывает в трёх регионах. В ходе поездки ему предстоит также посещение Южных Курил, а именно острова Итуруп.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1