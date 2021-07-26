Посла РФ вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на Итуруп
Сегодня, 26 июля, российский премьер-министр начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.
Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина, чтобы выразить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что с российским послом встретится замглавы МИД Японии Такэо Мори. Диппредставительство РФ в Стране восходящего солнца пока не комментирует ситуацию.
Ранее стало известно, что Мишустин посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь. Глава кабмина побывает в трёх регионах. В ходе поездки ему предстоит также посещение Южных Курил, а именно острова Итуруп.
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