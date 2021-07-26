Российские учёные рассказали, сколько могут длиться последствия ковида
По их словам, речь может идти даже не о месяцах. Некоторым пациентам требуется сложная и длительная реабилитация.
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Последствия перенесённой болезни CoViD-19 для организма могут растянуться на несколько лет и нанести серьёзный ущерб здоровью. Об этом говорят многие эксперты, связанные с медициной.
В беседе с РБК они поясняют, что в некоторых случаях сам постковидный синдром может продлиться три месяца, а вот дальше возникают хронические дефекты иммунной системы. По разным оценкам, они тянутся год, два, три, а то и четыре — всё зависит от организма. Как утверждает иммунолог Михаил Костинов, который заведует лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова, 30–40% тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме, уже не смогут вернуться к прежнему уровню здоровья.
По мнению другого специалиста, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, однозначно ответить на вопрос, как долго человек будет ощущать последствия коронавируса, невозможно. Болезнь даёт большой комплекс клинических проявлений — от осложнений на лёгкие до психосоматических и невралгических расстройств, которые требуют длительной реабилитации.
Ранее эксперт рассказал о тяжёлых последствиях у переболевших коронавирусом детей. Различные осложнения могут возникнуть у 10–30% несовершеннолетних, несмотря на то что они переносят болезнь легче, чем взрослые.
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