Российские учёные рассказали, сколько могут длиться последствия ковида

В беседе с РБК они поясняют, что в некоторых случаях сам постковидный синдром может продлиться три месяца, а вот дальше возникают хронические дефекты иммунной системы. По разным оценкам, они тянутся год, два, три, а то и четыре — всё зависит от организма. Как утверждает иммунолог Михаил Костинов, который заведует лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова, 30–40% тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме, уже не смогут вернуться к прежнему уровню здоровья.