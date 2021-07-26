НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два российских самолёта с гумпомощью прибыли на Кубу

На их борту около 88 тонн груза, в том числе продукты питания, миллион защитных масок.

26 июля, 02:40

Два российских самолёта с гумпомощью прибыли на Кубу. Видео © Twitter / CubaMINREX

Российский военно-транспортный самолёт с грузом гуманитарной помощи прибыл на Кубу. Об этом сообщило местное Министерство иностранных дел.

Захарова: США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций

Захарова: США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций

Самолёты приземлились в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти. На их борту в сумме более 88 тонн гуманитарного груза. Лайф рассказывал, что среди прочего это мясо, мука, подсолнечное масло, миллион респираторных масок. Помощь Кубе отправлена по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1