Два российских самолёта с гумпомощью прибыли на Кубу
На их борту около 88 тонн груза, в том числе продукты питания, миллион защитных масок.
Два российских самолёта с гумпомощью прибыли на Кубу. Видео © Twitter / CubaMINREX
Российский военно-транспортный самолёт с грузом гуманитарной помощи прибыл на Кубу. Об этом сообщило местное Министерство иностранных дел.
Самолёты приземлились в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти. На их борту в сумме более 88 тонн гуманитарного груза. Лайф рассказывал, что среди прочего это мясо, мука, подсолнечное масло, миллион респираторных масок. Помощь Кубе отправлена по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
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