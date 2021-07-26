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В МВД признали неэффективным временное разрешение на проживание иностранцев

Этот институт будет отменён. На смену ему после миграционной реформы будет введено три режима пребывания граждан других стран на территории России.

26 июля, 02:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Институт выдачи разрешений на временное проживание (РВП) иностранным гражданам доказал свою неэффективность, в связи с чем принято решение его отменить. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности", — приводит ТАСС комментарий МВД.

В ведомстве отметили также, что в случае с иностранцами, планирующими получение гражданства РФ, оформление РВП перед получением вида на жительство вовсе излишняя бюрократическая проволочка.

МВД России подготовило проект федерального закона. В нём предусмотрено три режима пребывания на территории РФ. Краткосрочный — когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Долгосрочный — свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание. И режим постоянного бессрочного проживания.

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Ранее Лайф сообщал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки. По его словам, сейчас в стране не хватает рабочих рук и правительство старается решить этот вопрос.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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