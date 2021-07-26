В МВД признали неэффективным временное разрешение на проживание иностранцев

Институт выдачи разрешений на временное проживание (РВП) иностранным гражданам доказал свою неэффективность, в связи с чем принято решение его отменить. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности", — приводит ТАСС комментарий МВД.

В ведомстве отметили также, что в случае с иностранцами, планирующими получение гражданства РФ, оформление РВП перед получением вида на жительство вовсе излишняя бюрократическая проволочка.

МВД России подготовило проект федерального закона. В нём предусмотрено три режима пребывания на территории РФ. Краткосрочный — когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Долгосрочный — свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание. И режим постоянного бессрочного проживания.