В МВД признали неэффективным временное разрешение на проживание иностранцев
Этот институт будет отменён. На смену ему после миграционной реформы будет введено три режима пребывания граждан других стран на территории России.
Фото © Pexels
Институт выдачи разрешений на временное проживание (РВП) иностранным гражданам доказал свою неэффективность, в связи с чем принято решение его отменить. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
"Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности", — приводит ТАСС комментарий МВД.
В ведомстве отметили также, что в случае с иностранцами, планирующими получение гражданства РФ, оформление РВП перед получением вида на жительство вовсе излишняя бюрократическая проволочка.
МВД России подготовило проект федерального закона. В нём предусмотрено три режима пребывания на территории РФ. Краткосрочный — когда иностранный гражданин находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года. Долгосрочный — свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание. И режим постоянного бессрочного проживания.
Ранее Лайф сообщал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о возможном упрощении процедуры ввоза трудовых мигрантов на стройки. По его словам, сейчас в стране не хватает рабочих рук и правительство старается решить этот вопрос.
Комментариев: 0