"Остальной мир в шоке от нас": Байдена испугала вера американцев в теории заговора
Он напомнил, что пока некоторые верят в чипизацию через вакцину, в стране растёт заболеваемость коронавирусом.
Джо Байден. Фото © Instagram / whitehouse
Активное распространение среди американцев различных теорий заговоров тревожит президента США Джо Байдена. Он считает, что Америка должна избавиться от этого, гражданам не следует верить в различную дезинформацию о вакцине, в теории заговора вроде QAnon.
"Я председательствовал в комитете по международным отношениям, был глубоко вовлечён в международные процессы, но народ — остальной мир — в шоке от нас. Те из вас, кто ездил за границу, знают, что это не шутка", — сказал Байден, слова которого передаёт CNN.
Он подчеркнул, что сейчас заболеваемость коронавирусом растёт по всей стране. Вместе с тем через социальные сети распространяется вера в чипизацию путём вакцинирования от коронавируса.
Напомним, ранее в Америке прошла протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа, которые по совместительству являются приверженцами теории заговора QAnon, ворвались в Капитолий. В результате штурма здания погибло несколько человек. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.
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