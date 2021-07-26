Активное распространение среди американцев различных теорий заговоров тревожит президента США Джо Байдена. Он считает, что Америка должна избавиться от этого, гражданам не следует верить в различную дезинформацию о вакцине, в теории заговора вроде QAnon.

"Я председательствовал в комитете по международным отношениям, был глубоко вовлечён в международные процессы, но народ — остальной мир — в шоке от нас. Те из вас, кто ездил за границу, знают, что это не шутка", — сказал Байден, слова которого передаёт CNN.

Он подчеркнул, что сейчас заболеваемость коронавирусом растёт по всей стране. Вместе с тем через социальные сети распространяется вера в чипизацию путём вакцинирования от коронавируса.