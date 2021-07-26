Крупнейший табачный производитель призвал запретить сигареты

Руководство компании Philip Morris выступило за полный отказ населения Великобритании от курения к 2030 году и переход к регулированию рынка электронных сигарет. Таким образом крупнейший производитель никотиновой продукции в мире поддержал кампанию британских властей.

"С сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями и запретить их в течение десяти лет", — заявили в интервью The Telegraph председатель правления компании Андре Каланцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак.

Каланцопулос в интервью также отмечает, что чем раньше в мире не станет сигарет — тем лучше. Однако, по его словам, одного только запрета будет недостаточно. Он уточняет, что отучить людей можно при помощи регулирования рынка электронных сигарет и других устройств для нагревания табака. На своём сайте производитель Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M и других марок объявляет о поворотном моменте в истории фабрик.

"Мы полны решимости совершить нечто чрезвычайно важное — заменить сигареты бездымными продуктами, разработкой и реализацией которых мы занимаемся. Вот почему более 400 наших учёных, инженеров и технических специалистов на двух наших научно-исследовательских площадках в Швейцарии и Сингапуре занимаются разработкой менее вредных альтернатив сигаретам", — говорится в сообщении.

Два года назад британские власти представили проект по улучшению здоровья населения. Полный отказ от курения до 2030 года — один из пунктов этого плана. Авторы документа считают, что электронные сигареты менее опасны, по крайней мере, пока не будет приведено достаточно доказательств их вреда для организма.