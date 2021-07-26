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Дерматолог рассказала, о чём говорит изменение кожи на локтях

На болезни могут указывать трещины, сухость, зуд и покраснения на этом участке поверхности тела.

26 июля, 02:20
<p>Фото © ТАСС / UIG</p>

Фото © ТАСС / UIG

Шершавость или зуд кожи на локтях могут говорить о проблемах с внутренними органами, предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач – дерматолог-косметолог Светлана Жабоева. Так, например, чрезмерная сухость может даже быть признаком псориаза, а если ещё добавились зуд и покраснение — есть подозрение на ихтиоз.

"В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты", — сказала врач в интервью радио Sputnik.

Заниматься самолечением не нужно. Если кожа на локтях стала суше и изменила цвет — надо идти к врачу. Такое случается и из-за снижения чувствительности клеток к инсулину. Определить это сможет только эндокринолог. Этот же специалист поможет, если сухость и морщинистость появилась на фоне нарушения метаболизма из-за похудения. Жабоева подчеркнула, что, даже если ничего не беспокоит, этой зоне необходим тщательный уход, тем более с возрастом.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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