Заболеваемость ВИЧ в России снизилась
Наибольшее число пациентов с таким диагнозом в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области.
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Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека снизилась в России за пять лет почти в два раза. В 2020 году из расчёта на 100 тысяч человек она составила 35,8. Об этом говорится в данных статистического сборника Минздрава России.
"Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 000 населения: 2015 год — 68,5, 2020 год — 35,8", — говорится в сборнике, который цитирует РИА "Новости".
Уточняется, что всего в 2020 году диагноз ВИЧ впервые был поставлен 56,5 тысячи пациентов. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составил 80 тысяч человек.
Согласно документу, больше всего пациентов, кому впервые установили диагноз ВИЧ в 2020 году, в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Наименьшее — в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области.
Ранее Лайф сообщал, что в СПИД-центре заявили об эпидемии ВИЧ в Югре в марте этого года. В регионе было инфицировано порядка 16 тысяч жителей. А за последние два года резко выросла доля ВИЧ-инфицированных подростков в стране.
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