Заболеваемость ВИЧ в России снизилась

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека снизилась в России за пять лет почти в два раза. В 2020 году из расчёта на 100 тысяч человек она составила 35,8. Об этом говорится в данных статистического сборника Минздрава России.

"Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 100 000 населения: 2015 год — 68,5, 2020 год — 35,8", — говорится в сборнике, который цитирует РИА "Новости".

Уточняется, что всего в 2020 году диагноз ВИЧ впервые был поставлен 56,5 тысячи пациентов. Для сравнения — в прошлом году этот показатель составил 80 тысяч человек.

Согласно документу, больше всего пациентов, кому впервые установили диагноз ВИЧ в 2020 году, в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области. Наименьшее — в республиках Калмыкия, Чечня и Смоленской области.