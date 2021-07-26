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В США началась вспышка неизлечимой инфекции

Впервые возбудители этой заразы нашли ещё 12 лет назад в Японии.

26 июля, 03:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врачи обнаружили в двух американских городах грибковую инфекцию, которая оказалась неизлечимой. Речь идёт о штатах Техас и Вашингтон.

Как пишет The New York Times, возбудителей обнаруженной инфекции Candida Auris впервые нашли в Японии в 2009 году, болезнь устойчива ко всем видам существующих лекарств. Сейчас опасность этого заболевания обострилась в связи с пандемией коронавируса.

По данным издания, которое ссылается на врачей, треть пациентов умерла в течение 30 дней после заражения. Но уточняется, что они были серьёзно больны и до этого, поэтому нельзя утверждать, что именно грибок погубил их.

"Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, — это именно он", — сказал доктор Корнелиус Дж. Клэнси, добавив, что CoViD-19 ускорил распространение грибковой инфекции.

Могут погибнуть десятки тысяч. Учёные предупредили о распространении в больницах грибков-мутантов из-за пандемии

Могут погибнуть десятки тысяч. Учёные предупредили о распространении в больницах грибков-мутантов из-за пандемии

А вот в Индии более 40 тысяч человек заразились "чёрной плесенью" и свыше трёх тысяч умерли. При этом у более чем 31 тысячи заболевших выявлены поражения частей мозга, носа и придаточных пазух носа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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