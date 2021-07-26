В США началась вспышка неизлечимой инфекции

Врачи обнаружили в двух американских городах грибковую инфекцию, которая оказалась неизлечимой. Речь идёт о штатах Техас и Вашингтон.

Как пишет The New York Times, возбудителей обнаруженной инфекции Candida Auris впервые нашли в Японии в 2009 году, болезнь устойчива ко всем видам существующих лекарств. Сейчас опасность этого заболевания обострилась в связи с пандемией коронавируса.

По данным издания, которое ссылается на врачей, треть пациентов умерла в течение 30 дней после заражения. Но уточняется, что они были серьёзно больны и до этого, поэтому нельзя утверждать, что именно грибок погубил их.

"Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, — это именно он", — сказал доктор Корнелиус Дж. Клэнси, добавив, что CoViD-19 ускорил распространение грибковой инфекции.