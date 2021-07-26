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Астролог назвала лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака

К примеру, Водолеям она рекомендует синий, Рыбам — бирюзовый, а Ракам — серый.

26 июля, 03:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть цвета, которые наиболее комфортны для представителей определённого знака зодиака. Такого мнения придерживается лондонский астролог Инбал Хонигман.

"У всех знаков зодиака есть свои собственные взгляды на жизнь — солнечные или облачные, яркие или приглушённые, мягкие или жёсткие, простые или сложные. Эти предпочтения проявляются в наших личностях, а также в наших фирменных стилях", — пояснила она в беседе с Daily Mail.

Так, по её словам, Водолеям лучше всего идут синие цвета. Они, по мнению Хиногман, символизируют присущую им уверенность, надёжность и спокойствие. А вот Рыбам, несмотря на схожесть с Водолеями, лучше носить бирюзовый.

Овнам астролог рекомендует отдать предпочтение красным цветам в гардеробе. Это связано с тем, что огненные знаки зодиака более вспыльчивы. А вот Тельцам она советует носить зелёный цвет. Близнецам рекомендует надевать одежду жёлтого цвета, а Ракам — серого и серебристого.

Львам, Девам, Весам и Скорпионам Инбал Хонигман рекомендует носить оранжевый, коричневый, розовый и чёрный цвета соответственно. Фиолетовый цвет подчеркнёт черты характера Стрельцов, а Козерогу астролог советует чаще использовать монохромные образы с тёмными деталями.

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Ранее Лайф рассказывал, в каких профессиях мужские знаки зодиака обретут финансовое благополучие. Астролог пояснила, в каких сферах мужчины могут раскрыть свои таланты и при этом заработать.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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