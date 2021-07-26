Астролог назвала лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака

Есть цвета, которые наиболее комфортны для представителей определённого знака зодиака. Такого мнения придерживается лондонский астролог Инбал Хонигман.

"У всех знаков зодиака есть свои собственные взгляды на жизнь — солнечные или облачные, яркие или приглушённые, мягкие или жёсткие, простые или сложные. Эти предпочтения проявляются в наших личностях, а также в наших фирменных стилях", — пояснила она в беседе с Daily Mail.

Так, по её словам, Водолеям лучше всего идут синие цвета. Они, по мнению Хиногман, символизируют присущую им уверенность, надёжность и спокойствие. А вот Рыбам, несмотря на схожесть с Водолеями, лучше носить бирюзовый.

Овнам астролог рекомендует отдать предпочтение красным цветам в гардеробе. Это связано с тем, что огненные знаки зодиака более вспыльчивы. А вот Тельцам она советует носить зелёный цвет. Близнецам рекомендует надевать одежду жёлтого цвета, а Ракам — серого и серебристого.

Львам, Девам, Весам и Скорпионам Инбал Хонигман рекомендует носить оранжевый, коричневый, розовый и чёрный цвета соответственно. Фиолетовый цвет подчеркнёт черты характера Стрельцов, а Козерогу астролог советует чаще использовать монохромные образы с тёмными деталями.